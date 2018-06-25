Адепт ЗОЖ — о том, как устроена спортивная жизнь на "Алтай-Коксе"

— Я по образованию учитель физкультуры, и вся моя жизнь связана со спортом и путешествиями. У меня другая шкала ценностей, не общепризнанная. Мне не нужны статусные покупки, я предпочитаю поездки в теплые страны, ныряние в маске с ластами, многокилометровые заплывы, пробежки и велотуры.

Не скажу, что мы, здоровые, проживем дольше. Возрастные болячки никто не отменял. Но помимо них с годами накапливается психологическое напряжение, и активный образ жизни — лучший способ борьбы с ним.

Без физической нагрузки я уже себя не представляю. Тем более что меня окружают "штучные" люди — чемпионы мира, призеры крупных соревнований.



В нашем цехе из 200 человек активно спортом занимаются порядка 40, в том числе начальник. Мы с ним, помимо решения производственных задач, еще и выступаем плечом к плечу в одной команде.





Владимир Коновалов.

За много лет у нас в команде сложились традиции: устраиваем чаепития, поздравляем друг друга с рождением детей и другими значимыми событиями. То есть мы уже близкие друзья.

Мы просим отдел кадров направлять к нам в цех спортсменов. Конечно, при соответствующих профессиональных качествах. Спортсмены — самый дисциплинированный народ, у них есть чувство локтя. Это серьезно помогает в работе.



Я знаком со всеми основными видами спорта и могу выступать в разных дисциплинах. Люблю игровые виды спорта, лыжи, плавание, гимнастику. Раньше на спартакиаде закрывал пять-шесть дисциплин из 12. Сейчас даю возможность реализоваться молодым парням, на себя одеяло не тяну.

19 февраля у нас были соревнования по лыжам, полиатлону. Я "стрельнул" на 38 очков, подтянулся 22 раза и довольно неплохо пробежал 3 км. И был всего лишь четвертым. У остальных результат вообще спецназовский. И я не самый возрастной. У нас 65-летний пенсионер Владимир Ильич Шабалин "стрельнул" на 42 очка и подтянулся 18 раз. Есть на кого равняться!

Подготовка к соревнованиям занимает очень много времени. Недавно был гиревой спринт. Там наша команда из пяти человек выступила всего за три минуты. Победили. Потом мой младший сын смеялся, что я всего за три минуты заработал 3 тыс. рублей призовых. Я отвечал: "Ты не забывай, что это всего лишь соревнования, а сколько я до этого пота пролил и мозолей натер?"

Я работаю посменно, форсированно занимаюсь спортом, часто недосыпаю. Поспав несколько часов, встаю и иду на лыжную базу — разогнать кровь. Пробегусь и чувствую себя человеком. И ночью потом уже легко засыпаю и быстро восстанавливаюсь.

Мы — единая семья, единая команда. Не ради красного словца это говорю, так и есть. Если наши выступают в не "моем" виде спорта, я прихожу и болею. Когда заводские команды участвуют в краевых соревнованиях, администрация завода выделяет нам автобус. Едем с семьями, которые поддерживают нас.



На заводе не менее 600–700 человек серьезно занимаются спортом. Многие — сразу несколькими видами.

У нас сильная команда гиревиков. Неоднократно участвовали в чемпионатах России и мира. На последнем чемпионате России член нашей команды Владимир Папшев выполнил норматив мастера спорта. Заводская сборная по мини-футболу участвует в первенстве города. В цехе улавливания целая плеяда ярких лыжников, много кандидатов в мастера спорта.

Завод стимулирует спортивные успехи материально. Есть система вознаграждений в зависимости от занятого места. По итогам года я так зарабатываю до 20 тыс. рублей — приятный бонус к тому, что занимаюсь любимым делом.

О чем еще рассказал Владимир — В путешествиях чувствую безмятежность, радость и счастье. С годами человек становится циником и скептиком, а когда бываешь на берегу океана, это куда-то уходит, испытываешь щенячий восторг. Из поездок возвращаюсь на 2–3 кг стройнее — никакого "тюленьего" отдыха, только пробежки, заплывы и веломарафоны.



— Приезжаю домой с багажом эмоций и ракушек. После каждого путешествия делаю из последних багетник своими руками и вывешиваю в коридоре возле комода. Это так называемая галерея почета путешествий нашей семьи. Уже 10 раз был в дальнем зарубежье (Тунис, Таиланд, Вьетнам и т. д.) и ближе — озера Иссык-Куль и Байкал, а также Горный Алтай. Пока езжу раз в год, мечтаю делать это чаще. Но пока сын — студент, материальные издержки не позволяют перейти в такой режим. Денег на путешествия не жалко, потому что жизнь нужно прожить ярко, красочно, насыщенно и эффективно.



— Что еще очень люблю — читать книги. Зачастую с карандашом — выписываю простые и мудрые истины. Как-то в отпуске читал книгу Джона Литтела. Мозг взрывался от доступности и простоты фраз. До сих пор вспоминаю их … и петунии на балконе. С утра читал на кухне за завтраком, а потом вслед за солнцем перемещался по квартире и к его заходу оказывался на лоджии на диванчике, рядом с петуниями. И только когда темнело, возвращался в обычную жизнь.

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