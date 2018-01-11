Агрессивный голубь заклевал уральского рабочего

Вчера, 17:27.
Жизнь

В сети появилось видео, как агрессивный голубь напал на сотрудника челябинского завода, когда тот в ночную смену работал у станка.

Голубь в мороз.
Голубь в мороз. Фото: Михаил Хаустов.

Рабочий предложил птице кусок хлеба, но та проявила неожиданную агрессию, атаковав руку мужчины.

Видеозапись опубликовал сам челябинец Александр Веденьков. На кадрах видно, что мужчина дразнит и раззадоривает голубя. Сначала птица просто топталась рядом, нахохлившись, а затем начала клевать руку в перчатке, пишет telefakt.ru.

Южноуральский зоозащитник Карен Даллакян отметил, что агрессивное поведение голубям не свойственно. "У голубей не бывает бешенства — это возможно только для теплокровных животных. Агрессивность у птиц может проявляться только в целях самозащиты. Вообще, голубь — это птица мира, ее не зря называют так. Но могут быть и нервные заболевания, когда птицы теряют зрение и, например, врезаются в человека", пишет ura.ru.

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