Агрессивный голубь заклевал уральского рабочего

Рабочий предложил птице кусок хлеба, но та проявила неожиданную агрессию, атаковав руку мужчины.

Видеозапись опубликовал сам челябинец Александр Веденьков. На кадрах видно, что мужчина дразнит и раззадоривает голубя. Сначала птица просто топталась рядом, нахохлившись, а затем начала клевать руку в перчатке, пишет telefakt.ru.

Южноуральский зоозащитник Карен Даллакян отметил, что агрессивное поведение голубям не свойственно. "У голубей не бывает бешенства — это возможно только для теплокровных животных. Агрессивность у птиц может проявляться только в целях самозащиты. Вообще, голубь — это птица мира, ее не зря называют так. Но могут быть и нервные заболевания, когда птицы теряют зрение и, например, врезаются в человека", пишет ura.ru.