Агрессивный голубь заклевал уральского рабочего

В сети появилось видео, как агрессивный голубь напал на сотрудника челябинского завода, когда тот в ночную смену работал у станка.
Рабочий предложил птице кусок хлеба, но та проявила неожиданную агрессию, атаковав руку мужчины.
Видеозапись опубликовал сам челябинец Александр Веденьков. На кадрах видно, что мужчина дразнит и раззадоривает голубя. Сначала птица просто топталась рядом, нахохлившись, а затем начала клевать руку в перчатке, пишет telefakt.ru.
Южноуральский зоозащитник Карен Даллакян отметил, что агрессивное поведение голубям не свойственно. "У голубей не бывает бешенства — это возможно только для теплокровных животных. Агрессивность у птиц может проявляться только в целях самозащиты. Вообще, голубь — это птица мира, ее не зря называют так. Но могут быть и нервные заболевания, когда птицы теряют зрение и, например, врезаются в человека", пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.