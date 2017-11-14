Москвичка специально прилетела рожать первенца в Алтайский перинатальный центр "ДАР".

Женщина рассказала, что выбрала этот центр за доброжелательное отношения медиков и комфортные условия. Кроме того, москвичка отметила, что здесь услуги оказывают бесплатно по полису ОМС.

По словам женщины, родственники скептически отнеслись к идее рожать в Алтайском крае. Молодую маму поддержал только муж, который купил ей билеты. Сама москвичка не пожалела о своем выборе. По ее словам, в Москве такие условия только в платных клиниках. Она отметила, что послеродовая палата в алтайском центре больше напоминает санаторий, чем медицинское учреждение.

В Минздраве сообщили, что это вторая жительница Москвы, которая приехала рожать в "ДАР".