Барнаулец стал призером "Новой фабрики звезд"

Барнаульский исполнитель Евгений Трофимов в составе группы "Север 17" стал призером проекта "Муз-ТВ" "Новая фабрика звезд". Эта группа заняла третье место, пишет Bimru.ru.
Группа @sever.17_official и наш @trofimacab стали призерами проекта #новаяфабриказвезд! Самые таллантливые фабриканты заняли 3 место! За 4 недели существования эта группа презентовала 3 ХИТа, и уже нашла армию своих поклонников! ЖЕНЬКА, ГОРДОСТЬ!!! Ждем от ребят их прорывное творчество! Абсолютно новое слово в российском шоу-бизнесе! И имя ему #север17 #музтв #пистолеты #скинули #евгенийтрофимов #зинакуприянович #даниилрувинский #алтай #алтаймолодой #барнаул22
Год 1995. Выживали как могли. Фото были со смыслом. Здесь смысл в том, что @sever.17_official #север17 даже спят вместе, а @zena__official рядышком где то спит. Голосуйте за правильных ребят! Жду поддержки с воздуха, обнимаю, ваш #сибирскийволчонок #новаяфабриказвезд #север17 #евгенийтрофимов #музтв @novaya_fabrika_zvezd @muztv @weitmedia @vdrobysh
Группа Север 17 @sever.17_official - это объединение разных, но дополняющих друг друга позитивных и талантливых ребят @daniil_ruvi @zena__official @trofimacab ! Каждый из них доказал, что достоин быть в финале и бороться за победу в составе группы, которая, уже завоевала ваше доверие и любовь!❤ Переходите на muz-tv.ru/fabrika и отдавайте свой голос за Север 17!🎤🎤🎤 #новаяфабриказвезд
На втором месте оказался рэпер Никита Кузнецов, а победила в конкурсе Гузель Хасанова.
Второе место заслуженно достаётся любимчику зрителей и самому романтичному реперу проекта Никите Кузнецову!😎❤️🔝Мы от души поздравляем Никиту с таким отличным результатом, желаем головокружительных успехов, новых хитов и любви тысяч поклонниц! И обязательно в будущем собрать свой "Олимпийский"!💪💪💪🔥🔥🔥
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