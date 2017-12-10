Барнаулец стал призером "Новой фабрики звезд"

Сегодня, 16:24.
Культура

Барнаульский исполнитель Евгений Трофимов в составе группы "Север 17" стал призером проекта "Муз-ТВ" "Новая фабрика звезд". Эта группа заняла третье место, пишет Bimru.ru.

Группа "Север 17" (Евгений Трофимов, Зина Куприянович и Даниил Рувинский).
Группа "Север 17" (Евгений Трофимов, Зина Куприянович и Даниил Рувинский). Фото: vk.com/sever_17.

Группа @sever.17_official и наш @trofimacab стали призерами проекта #новаяфабриказвезд! Самые таллантливые фабриканты заняли 3 место! За 4 недели существования эта группа презентовала 3 ХИТа, и уже нашла армию своих поклонников! ЖЕНЬКА, ГОРДОСТЬ!!! Ждем от ребят их прорывное творчество! Абсолютно новое слово в российском шоу-бизнесе! И имя ему #север17 #музтв #пистолеты #скинули #евгенийтрофимов #зинакуприянович #даниилрувинский #алтай #алтаймолодой #барнаул22

Публикация от Irina (@irina_sayutina)

Группа Север 17 @sever.17_official и Руки Вверх @rukivverh_official с хитом "Плачешь в Темноте" #новаяфабриказвезд

Публикация от "Новая Фабрика Звёзд" (@novaya_fabrika_zvezd)

На втором месте оказался рэпер Никита Кузнецов, а победила в конкурсе Гузель Хасанова.

Группа Север 17 и Руки Вверх с хитом "Плачешь в Темноте" @novaya_fabrika_zvezd #новаяфабриказвезд

Публикация от "Новая Фабрика Звёзд" (@novaya_fabrika_zvezd)

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