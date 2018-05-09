Без "Мстителей": в барнаульских кинотеатрах 9 мая изменили репертуар фильмов

"Уважаемые зрители! Только на один день — 9 мая — в наш прокат вернутся хиты "Движение вверх" и "Лед". Отличная возможность ещё раз посмотреть полюбившиеся ленты или познакомиться с ними впервые. Фильма "Мстители: Война бесконечности" 9 мая на экранах не будет. Пожалуйста, учитывайте это, планируя свой поход в кино", — сообщает пресс-служба сети.