Без "Мстителей": в барнаульских кинотеатрах 9 мая изменили репертуар фильмов

9 мая в барнаульских кинотеатрах сети "Киномир" снова покажут российские фильмы "Движение вверх" и "Лед", сообщается на официальном сайте компании. При этом популярный фильм "Мстители: Война бесконечности" посмотреть барнаульцам не удастся.
"Уважаемые зрители! Только на один день — 9 мая — в наш прокат вернутся хиты "Движение вверх" и "Лед". Отличная возможность ещё раз посмотреть полюбившиеся ленты или познакомиться с ними впервые. Фильма "Мстители: Война бесконечности" 9 мая на экранах не будет. Пожалуйста, учитывайте это, планируя свой поход в кино", — сообщает пресс-служба сети.
Кроме "Льда" и "Движения вверх" в кинотеатрах можно посмотреть спортивную драму "Тренер", военную драму "Танки" и драму "Собибор". На другие иностранные фильмы купить билет можно. Из расписания кинотеатров на один день исчез только фильм "Мстители: Война бесконечности".
Справка
Кинотеатры сети "Киномир" находятся в развлекательном комплексе "Мир", в торговых центрах "Галактика", "Европа", "Огни".
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