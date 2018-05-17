Бывшего вице-президента ВТБ нашли застреленным

В центре Москвы в квартире нашли застреленным Юрия Котлера, экс-вице-президента ВТБ, члена Экспертного совета партии "Единая Россия", сообщает РИА Новости.
Юрий Котлер несколько дней не выходил на связь. Водитель вызвал полицию, обнаружив, что квартира заперта изнутри.
Рядом с телом мужчины нашли ружье. Следствие рассматривает как одну из основных версию смерти Юрия Котлера в результате самоубийства, пишет портал L!FE со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.
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