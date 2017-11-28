Директор известного российского онкоцентра ушел из медицины со скандалом

"Я уведомлен в соответствии с законом правительственной телеграммой о непродлении моего трудового договора. Завтра будет назначен новый руководитель. Мне неизвестно, кто будет назначен, потому что это проходит в большой секретности и сопровождается информационной войной с онкоцентром путем вбрасывания лживой информации о том, что вы все взяточники во главе со мной", — заявил трудовому коллективу РОНЦ сам Давыдов.

Ранее стало известно, что Минздрав не собирается продлевать контракт с ним, срок которого истек. О своей готовности покинуть пост и медицину в целом Давыдов заявил еще 13 ноября на заседании профильной комиссии Минздрава по онкологии.

Несмотря на то, что причина кадровых перестановок не обнародуется, но СМИ однозначно связывают смену руководителя онкоцентра на Каширском шоссе со скандалом вокруг взимавшейся там платы за бесплатные услуги.

О том, что РОНЦ является "лидером" по количеству жалоб, поступающих от пациентов на поборы за медпомощь (в частности, анализы), сообщал ранее Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет polit.ru.

Генпрокуратура внесла в Минздрав представление по итогам проведенной ее сотрудниками проверки деятельности РОНЦ: оказывается, с 2015 года в клинике взимали плату с пациентов за услуги, которые либо финансируются из бюджета, либо покрываются полисом ОМС. В общей сложности поборы затронули более 2,2 тысяч человек. Михаил Давыдов, комментируя ситуацию, назвал ее "подраздутой".

В поддержку Давыдова выступили депутат Иосиф Кобзон, некоторые российские артисты и врачи.

Закон, ограничивающий возраст руководителя на посту в медицинском учреждении 70 годами, вступил в силу 1 октября 2017 года. 11 октября Давыдов отметил 70-летний юбилей.

Источник RNS в медицинских кругах заявил, что на освобождающийся пост рассматривается кандидатура директора Московского Научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрея Каприна.

Справка

Давыдов занимал пост директора РОНЦ им. Н. Н. Блохина с 2001 года. До этого возглавлял НИИ клинической онкологии центра. Учреждение неоднократно оказывалось в центре финансовых скандалов. Так, в 2012 году Росздравнадзор выявил нарушения в работе медучреждения, в том числе поборы с пациентов. В 2015 году СМИ сообщали, что один из хирургов центра задержан по подозрению в покушении на мошенничество, после того как потребовал денег за операцию, которую должны были провести по квоте.