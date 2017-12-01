Экономисты посчитали, сколько денег принесет России Чемпионат мира по футболу-2018

К концу 2017 года Россия потратит на его подготовку уже 634 млрд руб., в 2018-м запланировано еще 44 млрд руб. расходов (всего — 678 млрд руб. за шесть лет). Общая стоимость подготовки к чемпионату мира в России оценивается в $13,2 млрд. Он станет самым дорогим чемпионатом мира по футболу.

Впрочем, этот рекорд не будет долгим. Катар собирается потратить на строительство стадионов, дорог и прочей инфраструктуры к чемпионату мира 2022 года астрономические $200 млрд.

В плюсе после турнира останется только международная федерация футбола FIFA, потому что она забирает основной доход от продажи телевизионных и коммерческих прав, а основные издержки ложатся на принимающую сторону.

В 2018 году приток средств в российскую экономику в результате чемпионата мира окажет единовременный положительный эффект, но в долгосрочной перспективе он будет отрицательным — Россия потратит на чемпионат значительно больше, чем получит от него, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Увеличение числа рабочих мест и расширение сектора услуг, связанные с потоком зрителей-туристов, — временные эффекты, которые сходят на нет сразу после окончания турнира.

Справка

1 декабря в Кремле состоится жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018 года, после чего начнется финальный отсчет времени до крупнейшего спортивного события четырехлетия.