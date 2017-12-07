Эксперты Кудрина предложили создать частную службу судебных приставов

Центр стратегических разработок (ЦСР) бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина обнародовал доклад "Исполнение судебных решений и организация работы судебных приставов". В нем специалисты центра предлагают "рассмотреть возможность введения института частных судебных исполнителей".
По мнению экспертов центра, такая служба позволит более эффективно взыскивать задолженность "в пользу частных лиц (граждан и негосударственных организаций)".
При этом взыскание алиментов и долгов в пользу государства предлагается оставить Федеральной службе судебных приставов.
В докладе указано, что в 2010 году в Казахстане была успешно внедрена подобная модель.
Частные судебные исполнители в республике входят в собственную саморегулируемую организацию, устанавливающую для своих членов правила лицензирования и аттестации, пишет polit.ru.
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