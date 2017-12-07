Эксперты Кудрина предложили создать частную службу судебных приставов

Сегодня, 18:38.
Жизнь

Центр стратегических разработок (ЦСР) бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина обнародовал доклад "Исполнение судебных решений и организация работы судебных приставов". В нем специалисты центра предлагают "рассмотреть возможность введения института частных судебных исполнителей".

Служба судебных приставов.
Служба судебных приставов. Фото из архива редакции.

По мнению экспертов центра, такая служба позволит более эффективно взыскивать задолженность "в пользу частных лиц (граждан и негосударственных организаций)".

При этом взыскание алиментов и долгов в пользу государства предлагается оставить Федеральной службе судебных приставов.

В докладе указано, что в 2010 году в Казахстане была успешно внедрена подобная модель.

Частные судебные исполнители в республике входят в собственную саморегулируемую организацию, устанавливающую для своих членов правила лицензирования и аттестации, пишет polit.ru.

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