Эксперты Кудрина предложили создать частную службу судебных приставов

По мнению экспертов центра, такая служба позволит более эффективно взыскивать задолженность "в пользу частных лиц (граждан и негосударственных организаций)".

При этом взыскание алиментов и долгов в пользу государства предлагается оставить Федеральной службе судебных приставов.

В докладе указано, что в 2010 году в Казахстане была успешно внедрена подобная модель.

Частные судебные исполнители в республике входят в собственную саморегулируемую организацию, устанавливающую для своих членов правила лицензирования и аттестации, пишет polit.ru.