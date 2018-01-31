"Ешь, худей, хвались". Готовимся к весенней смене гардероба

Героиня проекта altapress.ru "Ешь, худей, хвались" Кристина продолжает пользоваться удобным сервисом доставки вкусных и полезных завтраков, обедов и ужинов "Ели-худели". Первые результаты девушки оказались впечатляющими и вдохновили ее на новые подвиги. Прошло две недели с того момента, как она начала правильно питаться. В этом выпуске Кристина рассказывает о заметном похудении, новых привычках и любимой юбке.

Кристина,

героиня проекта "Ешь, худей, хвались":

Результат не заставил себя ждать! Весы показали минус 3,6 кг. Я даже глазам своим не поверила. Серьезно. Даже несколько раз перевзвешивалась. Все верно! Для меня это победа на пути к большой цели!

Самочувствие нашей героини заметно улучшилось. Ее перестали беспокоить дискомфорт и тяжесть в животе по ночам. С утра она встает в бодром настроении и бежит на работу, полная сил и творческой энергии.

Рацион "Ели-худели" исключает сахар и соль. Кристина заметила, что конечности перестали отекать, и вода не задерживается в организме. Девушка стала пить чай без сахара и отказалась от кофе. Теперь еда с солью и сахаром кажется ей невкусной.

Кристина,

героиня проекта "Ешь, худей, хвались":

Улучшения видны и внешне: кожа лица теперь ровнее и приятнее на ощупь. Щеки стали заметно меньше. О, как я раньше ненавидела свои здоровенные щеки! На улице потеплело, а значит можно возобновить свои пешие прогулки за новым пакетиком полезной еды.

Говорят, "похвала - лучшая диета". Кристина все чаще слышит комплименты в свою сторону. Коллеги и подруги замечают, что она существенно похудела. Так же мне часто стали говорить, что я похудела.

Кристина,

героиня проекта "Ешь, худей, хвались":

Все заметили, что я стала худее. На работе, в университете, дома. Даже папа, который все время говорил мне "не жри - потолстеешь", признал факт моей победы! Конечно, он очень за меня рад. А самое главное и приятное: я достала из дальнего угла шкафа свою любимую юбку… и влезла в нее! Скоро обновлю гардероб. И это мотивирует меня еще больше!

Любой читатель может похудеть и стать здоровым вместе с Кристиной. Ежедневно в "Ели-худели" вы получаете свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть.

Как заказать еду

Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:

ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;

ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;

ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;

Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.

Есть курьерская доставка.