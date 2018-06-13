Певица Лолита рассказала, как похудела на 10 килограммов

О своем преображении артистка рассказала на странице в Instagram. Больше двух недель Лолита возделывала розарий возле своего дома в Болгарии. Сад был сильно запущен, певице пришлось бороться с огромным количеством сорняков.

"Я вкалывала как лошадь. Работала на огороде, полола сорняки. Была изможденная донельзя физическим трудом! В девять утра вставала и в девять вечера ложилась трупом. И я влезла в джинсы, в которые не влезала до отпуска", — рассказала Лолита, пишет StarHit.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 31 Май 2018 в 1:44 PDT

Борьба с сорняками оказалась непростой. Лолите попался бракованный опрыскиватель, и певица получила ожоги обеих рук из-за жидкости, уничтожающей сорняки. Сейчас с артисткой все в порядке, пишет ura.ru.

От гастрольного тура по курортам Лолита отказалась. "Я устала, девять месяцев была в турах. Поэтому попросила директора не делать летние выступления!" — цитирует Милявскую sobesednik.ru.