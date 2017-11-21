Голая модель сходила "за хлебушком" в нарисованной одежде

Художница изобразила на теле модели Марии Лучиотти рваные обтягивающие джинсы и черный топ. Сапоги и головной убор были настоящими. Также Мария надела шарф, который прикрыл ей грудь.

Большинство людей, которых они встретили в торговом центре, ничего не заметили, но хватало и тех, кто заподозрил неладное. Узнав, что женщина не одета, продавщицы развеселились и принялись фотографироваться с ней.