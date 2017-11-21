Голая модель сходила "за хлебушком" в нарисованной одежде

В американском штате Мэриленд обнаженная модель сходила в торговый центр в нарисованной одежде, чтобы узнать, заметят ли посетители подвох. Бодиарт-художница Джен Сейдел сняла прогулку на видео и опубликовала запись в Instagram, пишет Lenta.ru.
Художница изобразила на теле модели Марии Лучиотти рваные обтягивающие джинсы и черный топ. Сапоги и головной убор были настоящими. Также Мария надела шарф, который прикрыл ей грудь.
Большинство людей, которых они встретили в торговом центре, ничего не заметили, но хватало и тех, кто заподозрил неладное. Узнав, что женщина не одета, продавщицы развеселились и принялись фотографироваться с ней.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.