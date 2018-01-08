Голикова посоветовала всем посетить Алтай в 2018 году

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова назвала Алтай в числе мест, которые стоит посетить в 2018 году. За рекомендацией к ней обратились журналисты "Коммерсанта".
Татьяна Голикова,
председатель Счетной палаты РФ:
— В первую очередь я бы посоветовала посетить Алтай, Байкал, Камчатку. Уверяю вас, впечатления, которые вы получите от соприкосновения с красотой этих мест, будут незабываемыми.
Также Алтай наряду с Байкалом, Крымом в этом опросе назвал Григорий Трубников, заместитель министра образования и науки РФ, академик РАН.
Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович посоветовал посетить в 2018 году стадионы чемпионата мира, гимназию в Сколково и чеховские места в Таганроге, а уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов - Озеро Абрау, деревню Дюрсо и поселок с заводом шампанских вин Абрау-Дюрсо.
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