Голикова посоветовала всем посетить Алтай в 2018 году

Татьяна Голикова,

председатель Счетной палаты РФ:

— В первую очередь я бы посоветовала посетить Алтай, Байкал, Камчатку. Уверяю вас, впечатления, которые вы получите от соприкосновения с красотой этих мест, будут незабываемыми.

Также Алтай наряду с Байкалом, Крымом в этом опросе назвал Григорий Трубников, заместитель министра образования и науки РФ, академик РАН.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович посоветовал посетить в 2018 году стадионы чемпионата мира, гимназию в Сколково и чеховские места в Таганроге, а уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов - Озеро Абрау, деревню Дюрсо и поселок с заводом шампанских вин Абрау-Дюрсо.