Какие громкие пожары произошли в России после "Зимней вишни"

4 апреля в Москве произошел пожар в торговом центре "Персей для детей", во время которого пострадали люди. После трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" повысилось внимание общественности и СМИ к пожарам в подобных заведениях. Рассказываем, какие российские пожары стали самыми резонансными после 25 марта, когда в Кемерове погибли 64 человека.
Столб дыма видел весь Питер
28 марта в Санкт-Петербурге загорелся автоцентр "Рольф Hyundai". Из огромного здания высоко в небо поднимались черные клубы дыма. Так как город лежит на равнине, дым было видно из всех его концов и даже из пригородов.
Как оказалось, горел склад с запчастями на площади 500 квадратных метров. Из здания вывели 14 человек.
Во время пожара никто из людей не пострадал.
Пожар в сочинской многоэтажке
Полыхает всё сильнее Ещё больше видео в нашем канале Телеграм. Ссылка в профиле. #sochi #сочи #russia #sea #summer #россия #адлер #море #adler #краснаяполяна #розахутор #лето #blacksea #olympic #olympics #олимпийскийпарк #горы #mountains #olympicpark #sky #отдых #nature #travel #черноеморе #krasnayapolyana #rosakhutor #ilovesochi #солнце #отпуск #природа
2 апреля в Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом. Из здания оперативно эвакуировали 50 человек.
Бороться с огнем пожарным мешал сильный ветер, раздувавший пламя. Спустя почти два часа после сообщения о возгорании спасателям удалось локализовать пожар, а еще через час ликвидировать огонь.
Как оказалось, это был самовольно возведенный многоквартирный дом. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что "такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки".
Задымление в детском саду в Новосибирске
4 апреля из детского сада в Новосибирске эвакуировали детей и сотрудников из-за задымления. Причина ЧП — замыкание электропроводки в электрощитовой. Однако пожара удалось избежать. Никто не пострадал.
Загорелся московский "Персей для детей"
4 апреля произошел пожар в торговом центре "Персей для детей". Очаг возгорания возник в помещениях ткацкой фабрики, находившихся на 5 и 6 этажах здания. Под ними был детский развлекательный центр, где в момент возгорания отдыхали посетители. Спасатели оперативно эвакуировали 300 человек.
Шесть человек из спасательной службы пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Огонь в тюменском гипермаркете детских товаров
В ночь на 5 апреля загорелся гипермаркет детских товаров торговой сети Rich Family в Тюмени. Площадь распространения огня в этом одноэтажном здании превысила 3 тысячи квадратных метров.
По сути, все здание было уничтожено пламенем, в гипермаркете обрушилась крыша.
Так как здание горело, по сути, ночью, то в нем никого не было. Поэтому эвакуировать людей не пришлось и никто не пострадал. На тушении огня были задействованы 67 человека личного состава и 26 единиц спецтехники МЧС.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.