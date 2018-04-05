Какие громкие пожары произошли в России после "Зимней вишни"

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Столб дыма видел весь Питер

28 марта в Санкт-Петербурге загорелся автоцентр "Рольф Hyundai". Из огромного здания высоко в небо поднимались черные клубы дыма. Так как город лежит на равнине, дым было видно из всех его концов и даже из пригородов.

Как оказалось, горел склад с запчастями на площади 500 квадратных метров. Из здания вывели 14 человек.

Во время пожара никто из людей не пострадал.

Пожар в сочинской многоэтажке

2 апреля в Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом. Из здания оперативно эвакуировали 50 человек.

Бороться с огнем пожарным мешал сильный ветер, раздувавший пламя. Спустя почти два часа после сообщения о возгорании спасателям удалось локализовать пожар, а еще через час ликвидировать огонь.

Как оказалось, это был самовольно возведенный многоквартирный дом. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что "такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки".

Задымление в детском саду в Новосибирске

4 апреля из детского сада в Новосибирске эвакуировали детей и сотрудников из-за задымления. Причина ЧП — замыкание электропроводки в электрощитовой. Однако пожара удалось избежать. Никто не пострадал.

Загорелся московский "Персей для детей"

4 апреля произошел пожар в торговом центре "Персей для детей". Очаг возгорания возник в помещениях ткацкой фабрики, находившихся на 5 и 6 этажах здания. Под ними был детский развлекательный центр, где в момент возгорания отдыхали посетители. Спасатели оперативно эвакуировали 300 человек.

Шесть человек из спасательной службы пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Огонь в тюменском гипермаркете детских товаров

В ночь на 5 апреля загорелся гипермаркет детских товаров торговой сети Rich Family в Тюмени. Площадь распространения огня в этом одноэтажном здании превысила 3 тысячи квадратных метров.

По сути, все здание было уничтожено пламенем, в гипермаркете обрушилась крыша.

Так как здание горело, по сути, ночью, то в нем никого не было. Поэтому эвакуировать людей не пришлось и никто не пострадал. На тушении огня были задействованы 67 человека личного состава и 26 единиц спецтехники МЧС.