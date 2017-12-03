Госдуме предлагают увеличить штраф за культивирование конопли

Госдума получила на рассмотрение законопроект, согласно которому административные штрафы за культивирование конопли должны вырасти в два раз, сообщает РИА Новости. Инициативу предложил парламент Кабардино-Балкарии.
Штрафы должны вырасти за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений, таких как конопля. На сегодняшний день административный штраф для граждан составляет от полутора тысяч до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от тридцати до сорока тысяч рублей.
Таким образом, законодательная инициатива может повысить штраф до ста тысяч рублей.
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