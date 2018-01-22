Губернатор Карлин приравнял к терроризму рассылку с ложным прогнозом 62-градусных морозов

Фальшивое сообщение о том, что в Алтайском крае температура воздуха опустится до -62 градусов, прокомментировал губернатор Александр Карлин. По словам руководителя регионов, эту рассылку можно приравнять к телефонному терроризму.
По данным начальника краевого департамента информации Андрея Ляпунова, это заявление Александр Карлин сделал в ходе аппаратного совещания регионального правительства.
Губернатор поручил разобраться с источником этой фальшивки и максимально распространить среди населения объективную информацию о погоде в крае. По мнению Карлина, сейчас и так сложный температурный режим, а такие фейки только сеют панику среди граждан.
Ранее эту распространяемую в соцсетях и мессенджерах ложную информацию опровергли и алтайские синоптики. По данным ученых, на этой неделе в крае будет -35...-40, а лишь в отдельных районах температура опустится до -48.
Напомним, что накануне похолодания губернатор Алтайского края провел в специальной палатке на берегу Оби выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Здесь был проведен по с помощью спутниковой связи селекторное совещание со всеми главами муниципалитетов. Тема — прохождение зимнего периода по вопросам отопительного сезона и преодоления стихийных бедствий.
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