Губернатор Карлин приравнял к терроризму рассылку с ложным прогнозом 62-градусных морозов

По данным начальника краевого департамента информации Андрея Ляпунова, это заявление Александр Карлин сделал в ходе аппаратного совещания регионального правительства.

Губернатор поручил разобраться с источником этой фальшивки и максимально распространить среди населения объективную информацию о погоде в крае. По мнению Карлина, сейчас и так сложный температурный режим, а такие фейки только сеют панику среди граждан.

Ранее эту распространяемую в соцсетях и мессенджерах ложную информацию опровергли и алтайские синоптики. По данным ученых, на этой неделе в крае будет -35...-40, а лишь в отдельных районах температура опустится до -48.

Напомним, что накануне похолодания губернатор Алтайского края провел в специальной палатке на берегу Оби выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Здесь был проведен по с помощью спутниковой связи селекторное совещание со всеми главами муниципалитетов. Тема — прохождение зимнего периода по вопросам отопительного сезона и преодоления стихийных бедствий.