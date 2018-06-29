Конкурентами Томенко на выборах губернатора готовы стать еще три кандидата

Три партии: "Единая Россия", ЛДПР и "Партия роста" уже выдвинули кандидатов в губернаторы Алтайского края на своих конференциях, сообщает крайизбирком. "Яблоко" запланировала конференцию на 30 июня.
ЛДПР
23 июня жириновцы выдвинули кандидатом в губернаторы лидера фракции в АКЗС Владимира Семенова. Документы на выдвижение в крайизбирком он пока не предоставил.
У Семенова — большой депутатский опыт. Два срока он отработал в Госдуме, где представлял Алтайский край. С 2016 года он возглавляет фракцию в краевом парламенте. Предприниматель.
"Партия роста"
27 июня "Партия роста" (ее возглавлят бизнес-омбудсмен Борис Титов) выдвинула кандидатом руководителя регионального отделения, предпринимателя Андрея Крылова.
"Единая Россия"
28 июня "Единая Россия" выдвинула Виктора Томенко, врио губернатора Алтайского края. Томенко не является членом какой-либо партии, однако по закону кандидата может выдвинуть только партия. По словам врио главы, "Единая Россия" - сегодня главная политическая сила в стране, у истоков создания которой стоял президент Владимир Путин, который и назначил его временно исполняющим обязанности.
"Яблоко"
30 июня конференцию планирует провести региональное отделение "Яблока", где с высокой долей вероятности кандидатом объявят активиста Виктора Рау.
А что другие?
Ранее стало известно, что от выдвижения своих кандидатов могут вообще отказаться КПРФ и "Справедливая Россия". Коммунисты примут решение на пленуме ЦК в Москве 29-30 июня, сообщила altapress.ru первый секретарь крайкома Мария Прусакова. Эсэры определяться 7 июля на региональной конференции, сказал лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.
Однако для дальнейшего участия в выборах партиям мало выдвинуть кандидата и предоставить документы об этом в крайизбирком. Каждый претендент на главу региона должен будет собрать в свою поддержку подписи не менее 534 местных глав и депутатов не менее чем в 52 городах и районах края. То есть преодолеть так называемый муниципальный фильтр.
Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.
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