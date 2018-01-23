На Алтае мужчину будут судить за отказ от дачи показаний

По данным следствия, 9 августа 2017 года мужчину вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Он был обязан давать показания и предупрежден об уголовной ответственности за отказ, однако ничего не рассказал по существу дела. У обвиняемого не было оснований, чтобы от не давать показания.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направили прокурору.