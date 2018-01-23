На Алтае мужчину будут судить за отказ от дачи показаний

Вчера, 18:17.
Происшествия

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима. Его обвиняют в отказе от дачи показаний в качестве свидетеля, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Уголовное дело.
Уголовное дело. Фото: открытые источники (CC0).

По данным следствия, 9 августа 2017 года мужчину вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Он был обязан давать показания и предупрежден об уголовной ответственности за отказ, однако ничего не рассказал по существу дела. У обвиняемого не было оснований, чтобы от не давать показания.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направили прокурору.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров