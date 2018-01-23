На Алтае мужчину будут судить за отказ от дачи показаний

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима. Его обвиняют в отказе от дачи показаний в качестве свидетеля, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По данным следствия, 9 августа 2017 года мужчину вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Он был обязан давать показания и предупрежден об уголовной ответственности за отказ, однако ничего не рассказал по существу дела. У обвиняемого не было оснований, чтобы от не давать показания.
Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направили прокурору.
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