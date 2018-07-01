На Алтае вновь объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра

Алтайские синоптики и МЧС передали штормовое предупреждение на оставшиеся часы 1 июля и на весь понедельник 2 июля.
Как сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине воскресенья и все последующие сутки ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 10-15 м/с, местами при грозах шквалистое усиление до 17-22 м/с.
В ночь на 2 июля в крае будет +15...+17, временами дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.
Днем +25...+27, временами дождь, гроза, при грозе местами сильный ливневый дождь, град. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.
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