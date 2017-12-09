В Рубцовске на проезжей части забил трехметровый фонтан

Фонтан в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru. Фонтан в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru. Фонтан в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru. Фонтан в Рубцовске. Фото: vrubcovske.ru.

По словам очевидцев, перед этим на Пролетарской частный дом. На место прибыли пожарные, они погасили огонь. Однако после их отъезда из колодца, из которого заправлялись пожарные, пошла ледяная вода. Фонтан бил весь вечер.

По словам очевидцев, водой залило проезжую часть и подтопило частные дома.