Нобелевскую премию по литературе не станут вручать из-за секс-скандала

В ноябре 2017 года шведские СМИ сообщали, что 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Мужчина якобы использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.

Скандал вышел на новый уровень, когда была уволена с поста секретаря академии Сара Даниус. Именно она поручила организации оборвать связи с Арно после обвинений фотографа в домогательствах, а также запустила внутреннее расследование произошедшего. В результате секс-скандала академию покинули 18 членов.