Нобелевскую премию по литературе не станут вручать из-за секс-скандала

Шведская академия, которая с 1901 года ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе, в этот раз приняла решение перенести вручение на 2019 год. Причиной стал "кризис в академии", пишет Lenta.
В ноябре 2017 года шведские СМИ сообщали, что 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Мужчина якобы использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.
Скандал вышел на новый уровень, когда была уволена с поста секретаря академии Сара Даниус. Именно она поручила организации оборвать связи с Арно после обвинений фотографа в домогательствах, а также запустила внутреннее расследование произошедшего. В результате секс-скандала академию покинули 18 членов.
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