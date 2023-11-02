5 ноября
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Шоу-бизнес

Отец Филиппа Киркорова сбежал из больницы. Он заявил, что будет лечиться нетрадиционными способами

После обращения Бедроса Киркорова в больницу, его определили в стационар. Спустя 17 дней его история приняла неожиданный поворот, отец артиста из больницы сбежал.

Бедрос Киркоров.
Бедрос Киркоров.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Как сообщает SHOT, Бедрос Филиппович сам обратился в больницу, жаловался на одышку, отечность, боли в спине, и общую слабость. Медики диагностировали ему пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (избыточная жидкость между лёгкими и грудной стенкой).

Решили оставить на стационарном лечении, его состояние было осложнено остаточными посттуберкулезными изменениями в правом легком.

В ходе лечения, через две недели в дыхательные пути пациента стала попадать кровь при сильном кашле. Тогда врачи изменили лечение, сделав упор на антибактериальное лечение. Но у Киркорова-старшего были другие планы.

Игнорируя наставления медработников, отец поп-короля ретировался из клиники, сообщив, что будет лечиться нетрадиционной медициной с помощью своего личного врача.

Ранее Филипп Киркоров ездил в секретную поездку за границу.

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