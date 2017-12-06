После столкновения поездов в Германии пострадали 47 человек

Сегодня, 14:34.
Происшествия

В Германии между Мербушем и Дюссельдорфом в результате столкновения поездов пострадали 47 человек, сообщает BBC. Авария произошла, когда поезд с 155 пассажирами въехал в последний вагон товарного состава, едущего впереди.

Железная дорога.
Железная дорога. Фото: Михаил Хаустов.

Три человека получили серьезные травмы, еще трое — ранения средней степени тяжести, а 41 человек — легкие травмы, сообщили сотрудники пожарной службы Мербуша в Тwitter.

Данных о погибших нет.

Ранее компания National Express, которой принадлежит пассажирский поезд, сообщила о ранении 20 человек, передавало Deutsche Welle.

Bild уточняет, что машинист успел предупредить пассажиров по громкой связи о столкновении и попросил их переместиться в последние вагоны. 

По какой причине товарный поезд следовал по пути пассажирского состава, не уточняется, пишет znak.com. На месте происшествия работают экстренные службы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров