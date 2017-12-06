После столкновения поездов в Германии пострадали 47 человек

Три человека получили серьезные травмы, еще трое — ранения средней степени тяжести, а 41 человек — легкие травмы, сообщили сотрудники пожарной службы Мербуша в Тwitter.

Derzeit scheint die Lage den Umständen entsprechend ruhig zu sein. Die Feuerwehr hat Kontakt zu den Personen im Zug. pic.twitter.com/LgbRhcQZD3 — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5 декабря 2017 г.

Данных о погибших нет.

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 5 декабря 2017 г.

Ранее компания National Express, которой принадлежит пассажирский поезд, сообщила о ранении 20 человек, передавало Deutsche Welle.

Bild уточняет, что машинист успел предупредить пассажиров по громкой связи о столкновении и попросил их переместиться в последние вагоны.

По какой причине товарный поезд следовал по пути пассажирского состава, не уточняется, пишет znak.com. На месте происшествия работают экстренные службы.