У алтайского призывника заподозрили психоз и перевели в военный госпиталь

Напомним, 13 ноября 2017 года парень уехал из Барнаула в Абакан для прохождения службы в в/ч №01662. По прибытии поезда он не позвонил матери, и женщина забеспокоилась. Когда ей удалось дозвониться на телефон сына, она различила на фоне угрозы со стороны офицеров. Тогда она нашла контакты офицера, который сопровождал призывников. Мужчина сказал, что Виктор вел себя неадекватно: не выполнял приказы, выбил дверь, нажал кнопку пожарной тревоги.

Парня поместили в психиатрическую лечебницу в Абакане, где он бросился на санитара, объяснив это тем, что ему не давали попить, помыться и сходить в туалет. Кроме того, парень объяснил матери, что его "окружили" в поезде, поэтому он нажал кнопку пожарной тревоги, а выбить дверь ему "помогли".

В абаканской больнице Виктору поставили предварительный диагноз: психоз. Перед переводом парня в другое медучреждение его маме удалось добиться отмены лекарств, которые ему выписали.

Елена Веснина,

мама алтайского призывника:

— Когда я была в больнице у сына в последний раз, он уже был абсолютно нормальный, веселый, не заторможенный, как в прошлый раз, под действием лекарств. А потом его вдруг взяли и перевели в Красноярск под предлогом того, что его военная часть относится именно к этому госпиталю. Теперь его снова пичкают феназепамом неизвестно в какой дозировке, и хорошо, если только этим.

Через месяц лечения парня должны отправить на комиссию, которая определит, годен он к военной службе или нет. Затем документы отправят в Новосибирск на утверждение. На это уйдет еще месяц. Все это время молодому человеку придется провести в лечебнице. Виктор уже заявил матери, что не желает получать "белый билет", а хочет служить.

Елена Веснина беспокоится за судьбу сына и планирует попробовать перевести его в Военный госпиталь Минобороны России в Новосибирске, поближе к месту жительства (Веснины живут в селе Зудилово Первомайского района). Женщине тяжело и дорого ездить в Красноярск, к тому же у нее есть 7-летняя дочь, которую сложно надолго оставлять.

Елена планирует получить депутатскую поддержку, поскольку юристы, как она утверждает, отказались с ней работать по причине сложности ситуации и того, что у нее нет больших денег. Женщина написала жалобы в военные прокуратуры Алтайского края, Абакана и России, но ответы ей дадут в течение 30 дней с момента их поступления.

Altapress.ru обращается к юристам, готовым оказать бесплатную помощь, с просьбой помочь Елене Весниной.