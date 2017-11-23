Рыбаки несколько дней прятались от крокодилов на крыше машины

В Австралии спасли рыбаков, которые застряли в болотистой прибрежной зоне, сообщает ABC News.
Двое мужчин с собакой отправились на рыбалку 17 ноября. Их близкие подняли тревогу после того, как три дня спустя они не вернулись домой. Пропавших нашли только 21 ноября.
Выяснилось, что внедорожник, на котором они ехали, увяз в безлюдных местах. В какой-то момент один из рыбаков заметил подбирающегося к машине крокодила. Мужчины решили скрыться от рептилии на крыше автомобиля. К тому времени, как подоспела помощь, они уже четыре ночи провели на крыше внедорожника.
"Не представляю, что происходило у них в головах после пяти дней в таком месте, да еще и при довольной жаркой погоде", — отметил сотрудник полиции города Брум Марк Балфур. Он рассказал, что рыбаки были крайне изнурены, обезвожены и получили тепловой удар, пишет Lenta.ru.
В сентябре сообщалось, что возле реки Фицрой в австралийском штате Квинсленд нашли убитого гребнистого крокодила длиной 5,2 метра. Местных жителей предупредили, что теперь рептилии могут вести себя более агрессивно.
Справка
Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются в Австралии, а также на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии и в Папуа — Новой Гвинее.
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