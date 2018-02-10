Россиянин обманул американскую разведку на $100 тысяч

С россиянином работали через посредника: переговоры проходили на территории Германии. Осенью 2017 года ему передали деньги. Однако вместо обещанных документов взамен они получили, как пишет газета, "непроверенную и, возможно, сфабрикованную" информацию о Трампе, а обещанное "кибероружие" россиянин так и не предоставил. После этого разведке не удалось выйти на связь с ним.

Сотрудники разведки отказались от информации и прекратили сотрудничество с россиянином. Официального комментария на этот счет от АНБ не поступало, сообщает Лента.ру.