Россиянин обманул американскую разведку на $100 тысяч

Американская разведка выплатила неизвестному россиянину $100 тысяч. За эти он должен был вернуть украденное у Агентства национальной безопасности (АНБ) "кибероружие" и компромат на президента Дональда Трампа. Однако мужчина по сути обманул американцев. Об этом сообщает The New York Times.
С россиянином работали через посредника: переговоры проходили на территории Германии. Осенью 2017 года ему передали деньги. Однако вместо обещанных документов взамен они получили, как пишет газета, "непроверенную и, возможно, сфабрикованную" информацию о Трампе, а обещанное "кибероружие" россиянин так и не предоставил. После этого разведке не удалось выйти на связь с ним.
Сотрудники разведки отказались от информации и прекратили сотрудничество с россиянином. Официального комментария на этот счет от АНБ не поступало, сообщает Лента.ру.
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