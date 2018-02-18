Россию возмутила новая выходка радикалов в Киеве

17 февраля радикалы напали на здание представительства Россотрудничества и российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Украины. Об сообщает ТАСС.
В здание ворвались около 30 членов группировок "С14", "Правый сектор" (в РФ запрещена), "Традиции и порядок" при участии депутата Верховной рады Андрея Лозового.
Там они усчинили погром. В частности, расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг.
В адрес работников ведомства звучали угрозы и оскорбления, не обошлось без рукоприкладства, сообщает агентство.
В момент нападения в здании находилось несколько десятков посетителей. Большинство из них - дети.
В посольстве РФ подчеркнули, что прибывшие на место правоохранители пассивно наблюдали за происходящим.
Из сообщения пресс-службы посольства РФ в Киеве:
— Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста.
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