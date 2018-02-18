Россию возмутила новая выходка радикалов в Киеве

В здание ворвались около 30 членов группировок "С14", "Правый сектор" (в РФ запрещена), "Традиции и порядок" при участии депутата Верховной рады Андрея Лозового.

Там они усчинили погром. В частности, расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг.

В адрес работников ведомства звучали угрозы и оскорбления, не обошлось без рукоприкладства, сообщает агентство.

В момент нападения в здании находилось несколько десятков посетителей. Большинство из них - дети.

В посольстве РФ подчеркнули, что прибывшие на место правоохранители пассивно наблюдали за происходящим.

Из сообщения пресс-службы посольства РФ в Киеве:

— Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста.