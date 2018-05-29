Шесть рабочих и три выходных: как отдыхаем в июне 2018

Календарь выходных в июне 2018

12 июня празднуют День России. Поэтому выходные в июне начнутся 10 июня и продлятся до 12 июня (с воскресенья по вторник).

Как работаем в июне 2018

Из-за празднования Дня России в июне предстоит поработать шесть дней в неделю с 4 июня (понедельник) по 9 июня (суббота). Отдых с 9 июня перенесен на 11 июня (понедельник). Рабочий день в субботу будет сокращенным, то есть на час короче, чем обычно.

А на неделе, на которую выпадает День России, будет только три рабочих дня — с 13 по 15 июня (среда-пятница).