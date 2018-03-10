СМИ рассказали о подробностях расследования крушения Ан-26 в Сирии

Эксперты обнаружили новые факты, которые подтверждают технический характер катастрофы Ан-26 в Сирии. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. По его словам, при заходе на посадку у пилотов возникли проблемы с управлением.
"Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров", — рассказал источник "Ъ". По словам эксперта, даже опытный летчик в подобной ситуации "уже ничего не мог сделать".
Сразу после крушения Минобороны сообщало, что причиной трагедии могла стать техническая неисправность. Однако на следующий день боевики террористической группировки "Джейш аль-Ислам" заявили, что это они обстреляли судно при заходе на посадку.Также звучала версия, что самолет потерпел крушение из-за редкого природного явления — сдвига ветра.
Напомним, в Сирии 6 марта потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На борту находилось 39 военнослужащих Вооруженных сил РФ. Все они погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Предварительной причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
На борту Ан-26 были двое военнослужащих из Кемеровской области и один житель Новоcибирска.
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