Стало известно, в какой стране пройдет «Евровидение-2023»

По правилам музыкального конкурса, он должен проводиться в стране, представитель которой одержал победу в прошлом году. Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.
Однако организаторы сочли, что Киев не сможет обеспечить безопасность участников конкурса, следовательно, проводить «Евровидение-2023» на Украине нельзя.
В связи с этим в 2023 году мероприятие пройдет в Великобритании, так как именно ее представитель занял второе место.
Ранее сообщалось, что украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» стала победителем на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение».
Коллектив получил самую большую поддержку жюри и зрителей, набрав 631 балл. Это третья по счету победа Украины за всю историю участия в конкурсе. Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.