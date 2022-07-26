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Шоу-бизнес

Стало известно, в какой стране пройдет «Евровидение-2023»

Европейский вещательный союз определил страну, которая примет «Евровидение-2023».

Выступление Kalush Orchestra на "Евровидении"
Выступление Kalush Orchestra на "Евровидении"
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По правилам музыкального конкурса, он должен проводиться в стране, представитель которой одержал победу в прошлом году. Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.

Однако организаторы сочли, что Киев не сможет обеспечить безопасность участников конкурса, следовательно, проводить «Евровидение-2023» на Украине нельзя.

В связи с этим в 2023 году мероприятие пройдет в Великобритании, так как именно ее представитель занял второе место.

Ранее сообщалось, что украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» стала победителем на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение».

Коллектив получил самую большую поддержку жюри и зрителей, набрав 631 балл. Это третья по счету победа Украины за всю историю участия в конкурсе. Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.

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