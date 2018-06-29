Власти изучили фекальные реки в Барнауле и Тальменке

Канализационный сток, текущий в Пивоварку. Фото: www.altaipriroda.ru. Канализационный сток, текущий в Пивоварку. Фото: www.altaipriroda.ru. Канализационный сток, текущий в Пивоварку. Фото: www.altaipriroda.ru. Канализационный сток, текущий в Пивоварку. Фото: www.altaipriroda.ru. Утечка из канализационной ямы в Тальменке. Фото: предоставлено И. Егоровым. Утечка из канализационной ямы в Тальменке. Фото: предоставлено И. Егоровым.

Жители улицы 2-я Строительная в Барнауле сообщали, что вонючий ручей уже два месяца течет по их улице из канализационного люка и попадает в Пивоварку. Представители Минприроды обследовали фекальную реку, составили протокол и направили в мэрию, Роспотребнадзор и "Барнаульский водоканал".

В мэрии на запрос altapress.ru ответили, что дом на ул. Строительная 2-я,56 обслуживает "УК "Наследие". Сети системы водоотведения в многоэтажке исправны, эксплуатируются в штатном режиме. Сеть канализации не подключена к централизованной системе водоотведения города.

По данным администрации города, канализационные стоки выходят на поверхность из-за заиления колодца внутриквартальной канализационной сети, которая не относится к общедомовым инженерным системам и не находится на обслуживании УК.

Власти попросили "Барнаульский водоканал" восстановить рабочее состояние канализационной сети и прекратить выход фекалий на поверхность. Также мэрия предложила переключить "проблемную" сети канализации в городскую систему водоотведения.

В Тальменке на ул. Вокзальной,14 канализационная яма доставляет неудобства жителям уже несколько лет. Она периодически переполняется, и вода течет по улице. В октябре 2017 года altapress.ru уже писал об этой проблеме. Летом 2018 года фекальная "река" вновь полилась по "руслу".

Территория, на которой размещена выгребная яма, относится к землям общего пользования, и находится в распоряжении администрации. Пользуются этой ямой несколько организаций: МФЦ, центр занятости, налоговая, статистика, филиал УФСИН, парикмахерская, магазин и одна квартира.

По запросу altapress.ru специалисты Минприроды выехали на место. Они убедились, что из-под крышки люка вытекает ручей и протекает по территории рынка. Вокруг стоит специфический запах нечи­стот. Кроме того, на территории рынка продают продукты питания. Соседство с канализационными стоками создают угрозу жизни и здоровью жителей Тальменки.

Минприроды Алтайского края направил письма в администрацию Тальменского района и в Роспотребнадзор по Алтайскому краю с просьбой принять меры.

В случае повторения подобных ситуаций Минприроды рекомендует письменно об­ращаться в первую очередь в органы местного самоуправления и Роспотребнадзор, в полномочия которого входит надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.