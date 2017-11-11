Турчинов пообещал расстреливать украинцев за сотрудничество с Россией

По его словам, все, кто сотрудничает с Россией, должны "сидеть за решеткой", наказанием может быть и расстрел. "Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, будем арестовывать и расстреливать. Другого варианта нет", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее Турчинов он заявил, что если РФ признают "страной-агрессором", туда смогут ездить "только разведчики и шпионы". Также он грозился создать огромный беспилотник, который будет отслеживать всю территорию страны вплоть до Камчатки, пишут РИА Новости.