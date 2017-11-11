Турчинов пообещал расстреливать украинцев за сотрудничество с Россией

Украинцев, сотрудничающих с агрессором (Россией)в оборонной сфере, будут арестовывать и расстреливать. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, выступление которого опубликовал "5 канал".
По его словам, все, кто сотрудничает с Россией, должны "сидеть за решеткой", наказанием может быть и расстрел. "Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, будем арестовывать и расстреливать. Другого варианта нет", — подчеркнул секретарь СНБО.
Ранее Турчинов он заявил, что если РФ признают "страной-агрессором", туда смогут ездить "только разведчики и шпионы". Также он грозился создать огромный беспилотник, который будет отслеживать всю территорию страны вплоть до Камчатки, пишут РИА Новости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.