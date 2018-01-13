Ученые рассказали, какие продукты помогают предотвратить рак

Британские исследователи обнаружили, что ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов, которые отвечают за активность генов. Короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК) повышают уровень таких гистонов и уменьшают количество белка HDAC2, содержание которого ученые связывают с вероятностью возникновения рака. КЖК и гистоны положительно влияют на способность организма бороться с инфекциями и его устойчивость к онкологическим заболеваниям.

КЖК производятся организмом в процессе ферментирования пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы. Диета с высоким содержанием клетчатки способствует активной выработке КЖК, что важно для предотвращения рака.

Исследование выявило новую роль белка HDAC2, связанную с возникновением колоректального рака. В дальнейшем это может при создании нового лекарственного препарата.