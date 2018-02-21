Украина лидирует по показателю миграции людей в Россию

Речь идет о долгосрочной миграции, то есть о тех людях, которые приехали в Россию и были зарегистрированы в органах МВД России по месту жительства.

По уровню миграционного прироста Украина занимает первое место. При этом миграционный прирост населения Российской Федерации за счет жителей соседнего государства за 2014–2017 годы составил около 400 тыс. человек. Больше всего людей приехало в 2015 и 2016 годах.

Специалисты связывают рост миграции с вооруженным конфликтом в Донбассе. К отъезду из страны украинцев также подталкивают социально-экономические проблемы и политическая нестабильность.

Как отмечает издание, Росстат не включил в исследование поездки украинских туристов в РФ и другие краткосрочные визиты. Хотя только в 2017 году границу России пересекли около 4,37 млн граждан Украины.