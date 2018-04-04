В алтайских реках уровень воды постепенно снижается

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 4 апреля:

Бия

Бийск: 184 см, -9 см за сутки;

Турочак: 166, -10 см за сутки;

Чарыш

Чарышское: - 55 см, -11 см за сутки;

Алей

Рубцовск: 392 см; -4 см за сутки;

Обь

Усть-Чарышская Пристань: 474 см, -14 см за сутки;

В некоторых местах уровень воды поднялся:

Обь

Барнаул: 436 см, +9 см за сутки;

Камень-на-Оби: 529 см, +33 см за сутки;

Чумыш

Тальменка: 590 см, +2 см за сутки;

Катунь

Сростки: 291 см, +6 см за сутки.

Напомним, в столице Алтайского края местами ото льда освободилась Обь. У берега появились закраины. Также полностью вскрылась Барнаулка.

В краевом управлении МЧС сообщают, что в последние дни в регионе из-за установившихся холодов и отсутствия осадков упали уровни воды в реках. Однако, спасатели предупреждают, что из-за потепления, которое придет уже в четверг 5 апреля, обстановка с паводком может осложниться.