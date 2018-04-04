В алтайских реках уровень воды постепенно снижается

В реках Алтайского края уровень воды растет, но медленно. В некоторых местах он постепенно снижается. В Оби в районе Усть-Чарышской пристани за сутки уровень опустился на 14 см, сообщает алтайский ЦГМС.
Уровень воды в реках Алтайского края на утро 4 апреля:
Бия
-
Бийск: 184 см, -9 см за сутки;
-
Турочак: 166, -10 см за сутки;
Чарыш
-
Чарышское: - 55 см, -11 см за сутки;
Алей
-
Рубцовск: 392 см; -4 см за сутки;
Обь
-
Усть-Чарышская Пристань: 474 см, -14 см за сутки;
В некоторых местах уровень воды поднялся:
Обь
-
Барнаул: 436 см, +9 см за сутки;
-
Камень-на-Оби: 529 см, +33 см за сутки;
Чумыш
-
Тальменка: 590 см, +2 см за сутки;
Катунь
-
Сростки: 291 см, +6 см за сутки.
Напомним, в столице Алтайского края местами ото льда освободилась Обь. У берега появились закраины. Также полностью вскрылась Барнаулка.
В краевом управлении МЧС сообщают, что в последние дни в регионе из-за установившихся холодов и отсутствия осадков упали уровни воды в реках. Однако, спасатели предупреждают, что из-за потепления, которое придет уже в четверг 5 апреля, обстановка с паводком может осложниться.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.