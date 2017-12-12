В Алтайском крае осудили парня, который бегал от военкомата

Жителя Алейска признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что мужчина уклонялся от призыва в течение двух лет. У него не было уважительных причин для неявки в военкомат. Кроме того, у обвиняемого также не было никакой отсрочки.
Мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей.
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