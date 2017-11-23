В Алтайском крае появится новый завод по переработке молока с российским оборудованием

В Смоленском районе планируют построить мини-завод по переработке молока, сообщает Минсельхоз Алтайского края.
Предварительные работы уже сделали: нашли территорию, разработали документацию и провели экспертизу.
В сутки завод будет перерабатывать до трех тонн молока. Там будут выпускать творог, сметану и кисломолочные продукты. На заводе планируют установить российское оборудование.
Общий объем инвестиций составит более 9 млн рублей. В этом году выделят 3 млн, а остальные средства можно получат после оценки первого этапа реализации проекта.
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