В Алтайском крае ревнивец следил за жизнью женщин с помощью самодельных устройств

Житель Мамонтовского района следил за жизнью соседки с помощью микрофона, который вмонтировал в дверь ее квартиры, сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.
По данным следствия, мужчина из подручных средств сделал микрофон и установил его во входную дверь соседки. Он был влюблен в девушку. Мужчина прослушивал и записывал разговоры минимум 4 месяца. Девушка обратилась в прокуратуру, когда случайно увидела микрофон.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Во время обыска у него изъяли устройство для ведения скрытой записи. Миникамера была замаскирована под брелок сигнализации. У мужчины не было документов для владения этим устройством.
Во время расследования выяснилось, что раньше мужчина уже следил за женщинами. Он сделал камеру из регистратора и аккумулятора от телефона. Мужчина замаскировал устройство под распределительную коробку электросети. Затем обвиняемый поместил коробку над дверью магазина, где работала женщина.
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