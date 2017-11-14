В Алтайском крае ревнивец следил за жизнью женщин с помощью самодельных устройств

По данным следствия, мужчина из подручных средств сделал микрофон и установил его во входную дверь соседки. Он был влюблен в девушку. Мужчина прослушивал и записывал разговоры минимум 4 месяца. Девушка обратилась в прокуратуру, когда случайно увидела микрофон.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Во время обыска у него изъяли устройство для ведения скрытой записи. Миникамера была замаскирована под брелок сигнализации. У мужчины не было документов для владения этим устройством.

Во время расследования выяснилось, что раньше мужчина уже следил за женщинами. Он сделал камеру из регистратора и аккумулятора от телефона. Мужчина замаскировал устройство под распределительную коробку электросети. Затем обвиняемый поместил коробку над дверью магазина, где работала женщина.