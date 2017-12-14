В алтайском селе парень убил пенсионерку за отказ занять ему денег

Тело 81-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 10 ноября 2017 года в собственном доме.

Следователи и полицейские установили подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина без постоянного места жительства, ранее не раз судимый. Ему уже предъявили обвинение.

По данным следствия, днем 10 ноября парень пришел в дом к пожилой женщине занять денег. Когда она ему отказала, он несколько раз ударил женщину поленом по голове и телу, от чего пенсионерка скончалась на месте. После этого мужчина нашел в доме 4 тысячи рублей и скрылся.

Кроме того, через несколько дней парень снял с банковской карты своего знакомого 10 тысяч рублей. 7 декабря подозреваемого задержали в Бийске и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.