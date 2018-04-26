В Барнауле вода заливает улицу. На месте аварии затруднено движение

26 апреля произошла коммунальная авария на улице Антона Петрова не доезжая ТРЦ "Огни". Прорвало трубу, вода вытекает на поверхность и разливается по дороге. Образуется огромная лужа, сообщили подписчики паблика Barnaul22.
На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
По данным барнаульского Водоканала, на место выехала аварийная бригада. О причинах аварии пока ничего не известно.
На месте порыва затруднено дорожное движение. Там дежурит экипаж ДПС. Движение на участке из-за выхода воды "осуществляется частичное", сказали в городском отделе ГИБДД. Госавтоинспекция просит водителей выбирать пути объезда аварийного участка улицы Антона Петрова.
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