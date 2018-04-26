В Барнауле вода заливает улицу. На месте аварии затруднено движение

На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. На улице Антона Петрова прорвало трубу, вода бежит по дороге. Барнаул, 26 апреля 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.

По данным барнаульского Водоканала, на место выехала аварийная бригада. О причинах аварии пока ничего не известно.

На месте порыва затруднено дорожное движение. Там дежурит экипаж ДПС. Движение на участке из-за выхода воды "осуществляется частичное", сказали в городском отделе ГИБДД. Госавтоинспекция просит водителей выбирать пути объезда аварийного участка улицы Антона Петрова.