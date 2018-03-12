В Бийске расширят кладбище почти за 5 млн рублей

Сегодня, 09:26.
Жизнь

К середине октября в Бийске планируют расширить Северное кладбище. Власти ищут подрядчика, которому заплатят за работу 4,7 млн рублей, сообщает "Бийский рабочий".

Кладбище.
Кладбище. Фото: СС0.

Для этого выделят 14,4 га земель, расположенных северо-восточнее действующего кладбища. Сейчас его площадь составляет более 120 га. На нем предстоит обустроить три новых квартала — 43, 44 и 45.

В техническом задании к будущему подрядчику значатся такие работы, как выкорчевывание деревьев, отведение канав, строительство дороги вдоль главной аллеи и обустройство проездов и дорожек между секторами будущих захоронений.

Окончить работы планируют до 15 октября.

Ранее администрация Бийска закупила 163 гроба на 1,5 млн рублей.

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