В Бийске расширят кладбище почти за 5 млн рублей

Для этого выделят 14,4 га земель, расположенных северо-восточнее действующего кладбища. Сейчас его площадь составляет более 120 га. На нем предстоит обустроить три новых квартала — 43, 44 и 45.

В техническом задании к будущему подрядчику значатся такие работы, как выкорчевывание деревьев, отведение канав, строительство дороги вдоль главной аллеи и обустройство проездов и дорожек между секторами будущих захоронений.

Окончить работы планируют до 15 октября.

Ранее администрация Бийска закупила 163 гроба на 1,5 млн рублей.