В Бийске служебный пес нашел пропавшую пенсионерку, страдающую потерей памяти

В Бийске инспектор-кинолог вместе с собакой нашли пенсионерку, страдающую потерей памяти, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Жительница Бийска терялась уже много раз. Пенсионерке 78 лет и у нее проблемы с памятью. Когда родственники заметили пропажу бабушки, они позвонили в полицию.
Служебная собака взяла след пенсионерки по запаху одной из вещей старушки. В частном секторе пес прошел больше километра, прежде чем заметил пожилую женщину, которая переходила дорогу.
Родственники неправильно описали одежду, которая была на пенсионерке. Если бы не помощь служебной собаки, то поиски заняли бы больше времени. Полицейский отвел старушку домой.
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