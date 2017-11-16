В Бийске протестующие водители выставили автобусы у городской администрации.

В Бийске утром 16 ноября у центрального здания администрации водители автобусов устроили протестную акцию. В администрации расторгли контракт с перевозчиком, сообщает "Наш Бийск".
Утром у администрации стояли 5 автобусов. По данным издания "Наш Бийск", они принадлежат компании "При-Мар". Мэрия недавно расторгла контракт с этим перевозчиком за систематические нарушения в работе.
Автоперевозчик не мог обеспечить полный объем пассажироперевозок, который был указан в контракте. В связи с этим, бизнесмен планирует продолжить протестовать.
В администрации Бийска перевозчику посоветовали обратиться в суд.
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