В Бийске протестующие водители выставили автобусы у городской администрации.

Утром у администрации стояли 5 автобусов. По данным издания "Наш Бийск", они принадлежат компании "При-Мар". Мэрия недавно расторгла контракт с этим перевозчиком за систематические нарушения в работе.

Автоперевозчик не мог обеспечить полный объем пассажироперевозок, который был указан в контракте. В связи с этим, бизнесмен планирует продолжить протестовать.

В администрации Бийска перевозчику посоветовали обратиться в суд.