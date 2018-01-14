В Греции будут выращивать коноплю, чтобы лечиться

На первой выставке каннабиса в Греции экспозиция познакомила посетителей с последними достижениями в области медицинского и промышленного использования каннабиса. Организаторы обещали с помощью этого растения вывести страну из кризиса.

В ближайшее время в парламент страны, климат которой идеален для каннабиса, примет закон об использовании растения в фармацевтических целях. Портал iz.ru писал о том, что в Дании с 1 января разрешили использовать медицинский каннабис. Марихуана предназначается для лечения пациентов с сильными хроническими болями, на которые не оказали влияние другие болеутоляющие средства.