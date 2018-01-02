В России перестал существовать резервный фонд

В России с 1 января перестал существовать резервный фонд. Его присоединили к фонду национального благосостояния (ФНБ), сообщают "Ведомости".
Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ.
Резервный фонд и ФНБ был создан в 2008 года на базе стабилизационного фонда. При резком снижении доходов госбюджета резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения.
В конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2017 году Резервный фонд будет исчерпан полностью.
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