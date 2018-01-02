В России перестал существовать резервный фонд

Сегодня, 11:07.
Политика

В России с 1 января перестал существовать резервный фонд. Его присоединили к фонду национального благосостояния (ФНБ), сообщают "Ведомости".

Кредит, деньги.
Кредит, деньги. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ был создан в 2008 года на базе стабилизационного фонда. При резком снижении доходов госбюджета резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения.

В конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2017 году Резервный фонд будет исчерпан полностью.

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