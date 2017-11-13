В Санкт-Петербурге мужчина восемь часов удерживал подростков под дулом пистолета

Мужчина с пистолетом захватил в плен четырех подростков в Санкт-Петербурге, сообщает АН "Оперативное прикрытие".
28-летний мужчина подошел к подросткам, троим из которых по 14 лет, а четвертому — 15. Он попросил, чтобы дети ему помогли. Подростки согласились. После этого он завел школьников к себе в квартиру. Там он достал пистолет, угрожал им убийством и удерживал около восьми часов. У одного из подростков мужчина отобрал мобильный телефон.
12 ноября в 01:40 в квартиру стали ломиться полицейские. В результате злоумышленник сдался правоохранителям. Оказалось, что он был вдобавок пьян.
Детей вернули родителям. Пистолет изъяли и отправили на экспертизу, пишет "Росбалт".
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