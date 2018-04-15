В Шерегеше выступила группировка "Ленинград": снимки и видео из соцсетей

В Шерегеше 14 апреля прошел концерт группировки "Ленинград". Зрители были в восторге от выступления коллектива.
Послушать музыкантов пришли тысячи человек. Люди танцевали и подпевали любимые песни.
Напомним, в Барнауле музыканты выступят 5 июня во Дворце зрелищ и спорта.
Также 14 апреля в Шерегеше прошел рекордный заезд на сноубордах в бикини. Мероприятие состоялось в рамках ежегодного фестиваля GrelkaFest.
Справка
"Ленинград" — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба, пишет "Википедия".
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