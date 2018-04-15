В Шерегеше выступила группировка "Ленинград": снимки и видео из соцсетей

Сегодня, 18:09.
Культура

В Шерегеше 14 апреля прошел концерт группировки "Ленинград". Зрители были в восторге от выступления коллектива.  

Группировка "Ленинград"в Шерегеше. Фото: instagram.com/lesohodov.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/rozhnovu.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/rozhnovu.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/s.kaninin.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/s.kaninin.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/s.kaninin.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/gerasimenko___taty.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/dasswerrty.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/korean_chan1734.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/zhelezkoalina/.
"Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/kat_lnna/.

Послушать музыкантов пришли тысячи человек. Люди танцевали и подпевали любимые песни.

Напомним, в Барнауле музыканты выступят  5 июня во Дворце зрелищ и спорта.

Также 14 апреля в Шерегеше прошел рекордный заезд на сноубордах в бикини. Мероприятие состоялось в рамках ежегодного фестиваля GrelkaFest.

Справка

"Ленинград" — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба, пишет "Википедия".

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