В Шерегеше выступила группировка "Ленинград": снимки и видео из соцсетей

Группировка "Ленинград"в Шерегеше. Фото: instagram.com/lesohodov. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/rozhnovu. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/rozhnovu. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/s.kaninin. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/s.kaninin. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/s.kaninin. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/gerasimenko___taty. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/dasswerrty. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/korean_chan1734. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/zhelezkoalina/. "Ленинград" в Шерегеше. Фото: instagram.com/kat_lnna/.

Послушать музыкантов пришли тысячи человек. Люди танцевали и подпевали любимые песни.

Публикация от Лесоходов (@lesohodov) 14 Апр 2018 в 7:40 PDT

Напомним, в Барнауле музыканты выступят 5 июня во Дворце зрелищ и спорта.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 14 Апр 2018 в 7:22 PDT

Также 14 апреля в Шерегеше прошел рекордный заезд на сноубордах в бикини. Мероприятие состоялось в рамках ежегодного фестиваля GrelkaFest.

Справка

"Ленинград" — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба, пишет "Википедия".