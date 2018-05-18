В США по ошибке сбросили контейнер с боеприпасами на школу

Инцидент произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас.

Неизвестно, что именно привело к инциденту: технический сбой или ошибка пилота. Командование военной базы принесло свои извинения за случившееся и пообещало пересмотреть маршруты доставки военных грузов, чтобы они по возможности не пролегали над гражданскими объектами.

По данным телеканала кровля получила незначительные повреждения. Никто из жителей не пострадал. Количество и тип сброшенных боеприпасов не уточняется. Их собрали сотрудники местной полиции и передали военным.

Сообщается, что вертолет вылетел с военной базы Форт Блисс.