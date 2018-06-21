В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли каменный ящик с мумией

В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин российские археологи обнаружили каменный ящик, в котором находились древние мумифицированные останки, пишет "Росбалт".
Находку уже назвали сенсационной. Археологи полагают, что мумия датирует 1 веком до н. э. Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани умершего, кожа и детали одежды.
К работе приступили реставраторы экспедиции.
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