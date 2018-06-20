Власти могут пойти на уступки в пенсионной реформе из-за протестов

Выдвижение проекта пенсионной реформы "стало серьезным и в целом малоприятным сюрпризом" для политической системы России, говорится в докладе "Пенсионный прорыв: первые итоги".



Инициатива не сопровождалась системной работой с общественным мнением, не является консенсусной для самой власти, не имеет "публичного драйвера" во власти и оставляет "ощущение зашкаливающего уровня импровизации", говорится в докладе.

Тем не менее, считают в фонде, власти оставили себе место для маневра.

Эксперты обрисовали пять сценариев прохождения реформы. И самый вероятный из них - компромисс по инициативе администрации президента, которая может предложить варианты смягчения условий реформы.



В пользу этого сценария говорит то, что президент не стал пользоваться прямой линией для стимулирования спроса на реформу, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин выдержит паузу в вопросе отношения к проблеме.

Другие сценарии пенсионной реформы: